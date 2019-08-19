2019-08-19T09:03:50+03:00
Общество

Склад в Хабаровском крае превратился в зону заражения древесины

В остатках коры и обрезках деревьев спокойно могли жить и размножаться карантинные вредители
Александр ШТААЛЬ
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Склад в Хабаровском крае превратился в зону заражения древесиныСклад в Хабаровском крае превратился в зону заражения древесиныФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровске нашли еще один склад, который представлял собой потенциальную угрозу для древесины. Дело в том, что в помещении регулярно забывали проводить уборку. Это привело к скоплению коры и обрезков деревьев. В такой обстановке вполне комфортно могли жить и размножаться разные насекомые.

- После осмотра этого рассадника вредителей проверяющие сделали вывод, что владельцы склада лесоматериалов в Советско-Гаванском районе нарушили требования в области карантина растений. Результатом такого бездействия могло стать перезаражения экспортных лесоматериалов стволовыми вредителями и распространения карантинных вредителей леса, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении юридического и должностного лиц составили административные протоколы, выдали предписание об устранении нарушений. Пока провинившиеся устраняют недочеты. Остается надеяться, что подобный случай послужит уроком для других участников этой сферы деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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