2019-08-19T09:31:50+03:00
Происшествия

На озере Синдинском в Хабаровском крае продолжают искать пропавшего человека

Здесь 14 августа перевернулась лодка с тремя рыбаками – два человека смогли выбраться на берег
Александр ШТААЛЬ
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На озере Синдинском в Хабаровском крае продолжают искать пропавшего человекаНа озере Синдинском в Хабаровском крае продолжают искать пропавшего человекаФото: ДВРПСО МЧС России
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В Нанайском районе Хабаровского края продолжаются поиски рыбака, пропавшего 14 августа. По предварительной информации, мужчина с двумя приятелями отправился удить рыбу на озеро Синдинское близ села Маяк. Все трое передвигались на моторной лодке. Однако во время пути плавсредство перевернулось, пассажиры оказались за бортом. Двое из них смогли добраться до берега, судьба третьего пока неизвестна.

- На месте работают водолазы. Так, 17 августа они восемь раз спустились под воду, обследовали восемь тысяч квадратных метров дна. Однако поиски не увенчались успехом. Вчера, 18 августа, также с лодки осмотрели подтопленную береговую линию, где, скорее всего, и пропал мужчина, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что поиски существенно затруднял проливной дождь, большая вода и затопленные участки суши, где есть кустарники, коряги и высокая трава. Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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