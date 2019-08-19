За автоугонщиком в Биробиджане подсматривал хозяин похищаемой машины

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-19T10:28:49+03:00

Автолюбитель вышел на балкон и заметил, как некто проводит манипуляции с замком зажигания

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В Биробиджане невезучий автоугонщинк пытался похитить машину на глазах у 55-летнего хозяина транспорта. Автовладелец случайно заметил злоумышленника, когда вышел на балкон. Пострадавший видел, как некто пытается провести манипуляцию с замком зажигания, тут же сообразил, что рискует вовсе остаться без машины, и кинулся звонить правоохранителям.

- Группа вневедомственной охраны приехала по вызову на парковку в районе улицы 40 лет Победы. Вскоре несостоявшегося автоугонщика удалось задержать прямо на месте преступления, - прокомментировали в пресс-службе ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО».

Задержанным оказался 33-летний местный житель. О случившемся стражи порядка тут же доложили дежурному Центра оперативного управления. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. По факту случившегося пока проводят проверку. По результату примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU