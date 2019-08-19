2019-08-19T14:00:22+03:00
Происшествия

В Еврейской автономии начали эвакуировать людей из зоны подтопления

Свои дома уже покинули 17 человек
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии начали эвакуировать людей из зоны подтопленияВ Еврейской автономии начали эвакуировать людей из зоны подтопленияФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Еврейской автономии на некоторых реках, в том числе и на Амуре отмечают спад уровня воды. Однако местами малые реки поднимаются как в Биробиджане, так и в районах области. Гидрологическую ситуацию усугубили прошедшие обильные осадки, из-за которых заметно поднялся уровень грунтовых вод.

- На сегодняшний день подтоплены больше 900 участков и шесть домовладений в 16 населенных пунктах. Вода стремительно прибывает, охватывая все большие территории. Из-за неблагополучной гидрологической ситуации в Смидовичском и Биробиджанском районах начали эвакуацию людей, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

На сегодняшний день свои дома покинули 17 человек. Они отказались от заселения в пункте временного размещения, поселившись у родственников или в общежитиях образовательных учреждений.

Отметим также, что из-за большой воды закрыли для проезда подтопленные дороги. Так, на трассе «Казанка-Бирофельд» ввели ограничения, сложной ситуация остается в Октябрьском районе, где размыт участок региональной трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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