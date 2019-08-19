Хабаровский край присоединится к Федеральной противораковой службе

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-19T14:01:38+03:00

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Медучреждения в Хабаровском крае могут присоединиться к создаваемой в стране Федеральной противораковой службе. Первым шагом в этом направлении стала встреча главы региона Сергея Фургала и Ивана Стилиди, известного российского онкохирурга, руководителя Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина.

- Профессор до встречи успел посетить Краевой клинический центр онкологии. Также главный онколог минздрава России рассмотрел концепцию развития онкологической помощи жителям региона, которую ему представил министр здравоохранения региона Александр Витько. В целом от визита в центр у Ивана Стилиди осталось хорошее впечатление, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что в регионе собираются открыть диагностические центры в Комсомольске-на-Амуре, в южной и северной частях края и в Ванинском районе. На сегодняшний день в крае активно развивают телемедицину. Для этого прокладывают оптоволоконные линии связи, необходимые для скоростного интернета. В перспективе должна появиться специализированная кафедра онкологии и лучевой терапии. Сергей Фургал и Иван Стилиди обсудили возможность обучения студентов по этому направлению на базе Дальневосточного государственного медицинского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU