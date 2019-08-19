Из детского лагеря в Хабаровском крае срочно эвакуировали всех детей

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-19T10:27:31+03:00

Это вынужденная мера из соображений безопасности в связи с паводком

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Из лагеря «Дружина имени Бонивура» в Переяславке срочно эвакуировали всех детей. Это необходимая мера безопасности в связи с паводком. Ребят вывезли с территории лагеря раньше на одну неделю. В противном случае был риск, что выезд будет затруднен из-за размытой дороги.

Прошедший циклон был весьма щедр на дожди. Из-за осадков река Кия в районе Переяславки превысила неблагоприятную отметку в 2,2 метра. На данный момент отдыхающих в лагере нет.

- Среди эвакуированных 158 подростков в возрасте 12-17 лет. Из вывезенных 35 ребят - представители коренных малочисленных народов, их перевезли в лагерь «Созвездие». Еще 14 детей, из которых 12 - воспитанники детских домов Комсомольска-на-Амуре, Солнечного и Амурска, пока находятся в хабаровском Центре туризма, краеведения и спорта. Остальные подростки уже дома, - сообщила Юлия Зотова, начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки края.

Отметим также, что родители могут оформить возврат денег за недополученный отдых детей. Обратиться нужно в Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» по адресу: Хабаровск, улица Тихоокеанская, 75.

ИСТОЧНИК KP.RU