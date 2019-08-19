2019-08-19T14:03:21+03:00
Происшествия

Воду близ Комсомольска откачивают насосами за пределы дамб

Гидросооружения укрепляют круглосуточно и без выходных
Александр ШТААЛЬ
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Воду близ Комсомольска откачивают насосами за пределы дамбВоду близ Комсомольска откачивают насосами за пределы дамбФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре круглосуточно и без выходных продолжают укреплять дамбы. В минувшие субботу и воскресенье работы шли в районе поселка Хорпинский и в частном секторе микрорайона Менделеева – на улицах Сторожевой и Затонной.

- После проведенных работ гидросооружения проверили и убедились, что заграждения не пропускают воду. На сегодняшний день также установили два насоса, с помощью которых перекачивают воду из карьера по другую сторону временных защитных сооружений, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сегодня, 19 августа, работы на дамбах продолжили. На укреплении гидросооружений задействовали 44 единицы техники. Машины и люди в основном работают у поселка Хорпинский, на улицах Сторожевая и Затонная. Кроме того, активно идут работы на карьере в районе микрорайона «Индустриальный», где заготавливают грунт. К слову, за одну ночную смену удается сделать 70 рейсов и завезти больше тысячи кубометров грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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