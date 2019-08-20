2019-08-20T00:57:16+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 20 августа 2019 года: до +22, небольшой дождь

Осадки ожидаются и в столице Еврейской автономии
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 20 августа 2019 года: до +22, небольшой дождьПогода в Хабаровске на 20 августа 2019 года: до +22, небольшой дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Погоду в регионе диктуют циклонические вихри и атмосферные фронты. Метеообстановка большой устойчивостью отличаться не будет, но может быть удержится местами без осадков.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +21+23.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +20+22. Уровень Амура у краевого центра 594 см. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 5-10 см, 20 августа 600-610 см. Температура воды 18,2 градусов.

В Бикине дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +222+24.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +16+18. Уровень Амура у Города Юности 501 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Веетр юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +16+18. Уровень Амура в устье реки 134 см.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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