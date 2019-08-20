2019-08-20T01:29:13+03:00
Общество

Очередную партию нелегалов разных мастей выпроводили из Хабаровского края

Нарушители вернулись в Таджикистан, Узбекистан и Китай
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Очередную партию нелегалов разных мастей выпроводили из Хабаровского краяОчередную партию нелегалов разных мастей выпроводили из Хабаровского краяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае выдворили очередную партию иностранцев-нелегалов. На этот раз в группе нарушителей оказались представители солнечного Узбекистана и Таджикистана, а также из сопредельного государства – из Китая. Всех провинившихся представители закона сопроводили до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

- Нарушение всех выдворенных граждан было в одном – не продлили вовремя срок нахождения на территории региона. Это требование российского миграционного законодательства, но иностранцы о нем благополучно забыли и работали неофициально. Итог для всех один – принудительный выезд из страны по решению суда, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

К слову, до отъезда иностранцы-нелегалы находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю. Потом нарушителей доставили в пункт пропуска через границу с Россией, передали в заботливые руки сотрудников пограничной службы ФСБ России и составили об это соответствующий акт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Хабаровского края в Нидерланды вернут партию зараженных роз
Уровень Амура в Комсомольске 20 августа 2019: вода добралась до 530 сантиметров
Чета уголовников в Хабаровске оказалась замешана в грабеже своего же гостя
Освобождение Корейского полуострова отметили в Хабаровске фестивалем
Уровень Амура в Хабаровске 20 августа 2019: вода на отметке в 599 сантиметров
Погода в Хабаровске на 20 августа 2019 года: до +22, небольшой дождь
Воду близ Комсомольска откачивают насосами за пределы дамб
Хабаровский край присоединится к Федеральной противораковой службе
В Еврейской автономии начали эвакуировать людей из зоны подтопления
Из детского лагеря в Хабаровском крае срочно эвакуировали всех детей
За автоугонщиком в Биробиджане подсматривал хозяин похищаемой машины
На озере Синдинском в Хабаровском крае продолжают искать пропавшего человека
Склад в Хабаровском крае превратился в зону заражения древесины
Хабаровские яхтсмены взяли в Приморье «золото» первенства по парусному спорту
Покупательница в Комсомольске пришла в магазин за деньгами
Медведица чуть не привела медвежат в детский лагерь в Хабаровском крае
Яхту «Виктория» в Хабаровском крае активно продолжают продавать
Села в Еврейской автономии тонут в воде, пробивающейся из-под земли
Среди бизнесменов в Хабаровском крае проводят анонимный опрос
«Чистая вода» доберется в два села Хабаровского края до конца года
Субботний вечер закончился для четырех человек жуткой аварией в Хабаровске
Юные художники нарисовали покинувшую Хабаровский край редкую птицу
Приходской семейный лагерь принял первых отдыхающих из Хабаровска
На участке дороги «Хабаровск-Находка» закроют движение
Уровень Амура в Комсомольске 19 августа 2019: вода выше отметки неблагоприятного явления
Швеи из исправительной колонии Хабаровского края освоят крупный заказ
Марихуана, собранная сельчанином «для себя», попала в руки полицейских в Хабаровском крае
Дети в Хабаровске оставили на дороге предупреждения для родителей