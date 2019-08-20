Очередную партию нелегалов разных мастей выпроводили из Хабаровского края

СЕГОДНЯ 01:29 2019-08-20T01:29:13+03:00

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В Хабаровском крае выдворили очередную партию иностранцев-нелегалов. На этот раз в группе нарушителей оказались представители солнечного Узбекистана и Таджикистана, а также из сопредельного государства – из Китая. Всех провинившихся представители закона сопроводили до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

- Нарушение всех выдворенных граждан было в одном – не продлили вовремя срок нахождения на территории региона. Это требование российского миграционного законодательства, но иностранцы о нем благополучно забыли и работали неофициально. Итог для всех один – принудительный выезд из страны по решению суда, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

К слову, до отъезда иностранцы-нелегалы находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю. Потом нарушителей доставили в пункт пропуска через границу с Россией, передали в заботливые руки сотрудников пограничной службы ФСБ России и составили об это соответствующий акт.

ИСТОЧНИК KP.RU