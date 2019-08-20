2019-08-20T02:06:49+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 20 августа 2019: вода на отметке в 599 сантиметров

Данные предоставлены по состоянию на шесть часов утра
Александр ШТААЛЬ
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Уровень Амура в Хабаровске 20 августа 2019: вода на отметке в 599 сантиметровУровень Амура в Хабаровске 20 августа 2019: вода на отметке в 599 сантиметровФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Уровень Амура в Хабаровске на сегодняшний день составил 599 сантиметров. Такие данные предоставили в Дальневосточном УГМС по состоянию на шесть часов утра. Напомним, опасным явление будет считаться, когда вода доберется до 600 сантиметров.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, у Хабаровска сейчас проходит гребень паводка. В краевой столице, а также в селах Елабуга и Троицкое река также поднялась выше отметок опасного явления. В Хабаровском, Нанайском, Комсомольском районах, на реках Бикин и Уссури в Бикинском, Вяземском районах, а также в районе имени Лазо на реках Уссури и Кия зафиксировали превышение отметок неблагоприятного явления.

На сегодняшний день штормовое предупреждение действует в Вяземском, Хабаровском и имени Лазо районах. На здешних реках из-за обильных осадков ожидается подъем воды. Так, на реке Подхоренок у села Дормидонтовка 21-23 августа вода может подняться до 530-580 сантиметров, на реке Хор у поселка Хор 20-21 августа - до 740-780 сантиметров, на реке Кия у села Марусино 20-21 августа - до 430-450 сантиметров, на этой же реке у поселка Переяславка 20-22 августа - до 380-420 сантиметров.

В Хабаровском районе ожидается подъем воды на реках Урми у села Кукан 20-21 августа до 830-860 сантиметров, Кур у села Новокуровка 21-23 августа - до 600-650 сантиметров, Тунгуска усела Архангеловка 23-26 августа - до 930-980 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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