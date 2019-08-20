2019-08-20T02:37:07+03:00
Звезды

Освобождение Корейского полуострова отметили в Хабаровске фестивалем

Грандиозное мероприятие не испортила даже непогода
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Освобождение Корейского полуострова отметили в Хабаровске фестивалемОсвобождение Корейского полуострова отметили в Хабаровске фестивалемФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске прошел международный фестиваль корейской культуры. Это событие посвятили годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Корейского полуострова от японских милитаристов. Фестиваль проводят в краевой столице на протяжении 15 лет. Обычно празднование проходит на набережной в районе стадиона имени Ленина, однако в этот раз свои коррективы внесла непогода.

- Для зрителей устроили концерт в котором участвовали 38 творческих коллективов. Среди выступающих были лауреаты международных конкурсов, вокальные исполнители, танцоры из города Теджон. Отметим также, что на сегодняшний день в Хабаровске проживают представители корейской диаспоры, которые хранят свои обычаи, традиционные семейные ценности, язык и основы родной культуры, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, по официальным данным, в боях за Корейский полуостров погибло около полутора тысяч советских солдат. В память о героях участники и гости фестиваля возложили цветы к мемориалу на площади Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Хабаровского края в Нидерланды вернут партию зараженных роз
Уровень Амура в Комсомольске 20 августа 2019: вода добралась до 530 сантиметров
Чета уголовников в Хабаровске оказалась замешана в грабеже своего же гостя
Уровень Амура в Хабаровске 20 августа 2019: вода на отметке в 599 сантиметров
Очередную партию нелегалов разных мастей выпроводили из Хабаровского края
Погода в Хабаровске на 20 августа 2019 года: до +22, небольшой дождь
Воду близ Комсомольска откачивают насосами за пределы дамб
Хабаровский край присоединится к Федеральной противораковой службе
В Еврейской автономии начали эвакуировать людей из зоны подтопления
Из детского лагеря в Хабаровском крае срочно эвакуировали всех детей
За автоугонщиком в Биробиджане подсматривал хозяин похищаемой машины
На озере Синдинском в Хабаровском крае продолжают искать пропавшего человека
Склад в Хабаровском крае превратился в зону заражения древесины
Хабаровские яхтсмены взяли в Приморье «золото» первенства по парусному спорту
Покупательница в Комсомольске пришла в магазин за деньгами
Медведица чуть не привела медвежат в детский лагерь в Хабаровском крае
Яхту «Виктория» в Хабаровском крае активно продолжают продавать
Села в Еврейской автономии тонут в воде, пробивающейся из-под земли
Среди бизнесменов в Хабаровском крае проводят анонимный опрос
«Чистая вода» доберется в два села Хабаровского края до конца года
Субботний вечер закончился для четырех человек жуткой аварией в Хабаровске
Юные художники нарисовали покинувшую Хабаровский край редкую птицу
Приходской семейный лагерь принял первых отдыхающих из Хабаровска
На участке дороги «Хабаровск-Находка» закроют движение
Уровень Амура в Комсомольске 19 августа 2019: вода выше отметки неблагоприятного явления
Швеи из исправительной колонии Хабаровского края освоят крупный заказ
Марихуана, собранная сельчанином «для себя», попала в руки полицейских в Хабаровском крае
Дети в Хабаровске оставили на дороге предупреждения для родителей