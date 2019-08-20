Освобождение Корейского полуострова отметили в Хабаровске фестивалем

СЕГОДНЯ 02:37 2019-08-20T02:37:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске прошел международный фестиваль корейской культуры. Это событие посвятили годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Корейского полуострова от японских милитаристов. Фестиваль проводят в краевой столице на протяжении 15 лет. Обычно празднование проходит на набережной в районе стадиона имени Ленина, однако в этот раз свои коррективы внесла непогода.

- Для зрителей устроили концерт в котором участвовали 38 творческих коллективов. Среди выступающих были лауреаты международных конкурсов, вокальные исполнители, танцоры из города Теджон. Отметим также, что на сегодняшний день в Хабаровске проживают представители корейской диаспоры, которые хранят свои обычаи, традиционные семейные ценности, язык и основы родной культуры, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, по официальным данным, в боях за Корейский полуостров погибло около полутора тысяч советских солдат. В память о героях участники и гости фестиваля возложили цветы к мемориалу на площади Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU