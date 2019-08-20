СЕГОДНЯ 03:07 2019-08-20T03:07:24+03:00

Чета уголовников в Хабаровске оказалась замешана в грабеже своего же гостя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По версии следствия, супруги избили мужчину у себя же в квартире, забрали деньги, а потом вытолкали его на лестничную клетку

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За помощью в полицию в Хабаровске обратился житель села Мирное. Мужчина приехал в гости к своим знакомым, началось застолье, стали выпивать. Между визитером и сожителем хозяйки квартиры случилась ссора, которая позже переросла в драку. Супруги разбирались с гостем силовыми методами на пару.

- В конце концов, подозреваемые забрали у визитера деньги из кошелька и вытолкали мужчину на лестничную клетку. Сами же супруги ушли из дома, закрыв входную дверь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, семейной пары оказалось богатое криминальное прошлое. Так, 37-летнего хабаровчанина ранее привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабежи и разбойные нападения, а его 36-летнюю сожительницу - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, кражи, присвоении и побои. В отношении фигурантов возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU