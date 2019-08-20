2019-08-20T03:19:37+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Комсомольске 20 августа 2019: вода добралась до 530 сантиметров

Река еще поднимется, по прогнозам, на 29 сантиметров
Александр ШТААЛЬ
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Уровень Амура в Комсомольске 20 августа 2019: вода добралась до 530 сантиметровУровень Амура в Комсомольске 20 августа 2019: вода добралась до 530 сантиметровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре сегодня утром, 20 августа, составляет 530 сантиметров. Об этом сообщили в управления ГОЧС администрации города. Напомним, неблагоприятным явление стало чуть ранее, когда река добралась до отметки в 450 сантиметров. Опасным оно будет, если вода «перешагнет» отметку в 650 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске сейчас проходит гребень паводка. Уровень воды в Амуре в краевой столице на шесть часов утра 20 августа составил 599 сантиметров. Опасным явление считается на отметке в 600 сантиметров. Отметим, что критическую отметку река также преодолела в селах Елабуга и Троицкое. При этом в трех районах края объявили штормовое предупреждение. Оно распространяется на Вяземский, Хабаровский и имени Лазо районы. На здешних реках из-за обильных осадков ожидается подъем воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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