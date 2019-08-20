2019-08-20T03:55:37+03:00
Общество

Из Хабаровского края в Нидерланды вернут партию зараженных роз

Вместе с цветами поставщик доставил в регион еще и опасного вредителя
Александр ШТААЛЬ
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Из Хабаровского края в Нидерланды вернут партию зараженных розИз Хабаровского края в Нидерланды вернут партию зараженных розФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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На границе Хабаровского края задержали партию зараженных роз. При осмотре цветов обнаружился трипс – опасный вредитель, который при желании может повредить массу овощных, декоративных и цветочных растений. Так же этот вид является переносчиком вирусных болезней у растений.

- Выявить вредителя смогли во время карантинного фитосанитарного контроля. Трипс сложно увидеть невооруженным глазом. Для исследований эксперты обследовали срезы цветов и путем лабораторных исследований выявили имаго западного цветочного трипса в жизнеспособном состоянии, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

В партии насчитали 650 роз эквадорского происхождения. По итогам проверки приняли решение отправить цветы в страну отправления, то есть в Королевство Нидерланды. Это требование законодательства в области обеспечения карантина растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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