Директор компании в Хабаровске попал в налоговый переплет

СЕГОДНЯ 04:20 2019-08-20T05:14:20+03:00

По версии следствия, фирма не доплатила в казну больше девяти миллионов рублей

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Коммерческая фирма в Хабаровске оказалась на карандаше сотрудников следственного комитета. Столь внимательное отношение со стороны правоохранителей возникло в связи с информацией о том, что организация не доплатила в казну девять миллионов 400 тысяч рублей.

- Предварительно известно, что фирма, специализирующаяся на оптовой торговлей одеждой и обувью подавала неверные декларации. Так, в период 2017-2018 годов в документы вносили заведомо ложные цифры. Такие корректировки помогли уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В отношении 58-летнего директора коммерческой организации возбудили уголовное дело по признакам преступления «Уклонение от уплаты налогов с организации». Пока следователи проверяют информацию, восстанавливают по крупицам все обстоятельства случившегося. Расследование инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU