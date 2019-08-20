2019-08-20T05:12:36+03:00
Происшествия

В Комсомольске нужны добровольцы для поисков Сергея Манучарян

Сбор состоится сегодня, 20 августа, в 13:30
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске нужны добровольцы для поисков Сергея Манучарян ФОТО: ПСО «Лига-Спас»В Комсомольске нужны добровольцы для поисков Сергея Манучарян ФОТО: ПСО «Лига-Спас»
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В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшего Сергея Камоевича Манучарян. Парню 23 года, он пропал 10 августа. На данный момент известно, что молодой человек ушел в район базы «Большевик». До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Как сообщили в ПСО «Лига-Спас», парень был одет в бордовую ветровку с черными вставками, джинсовые шорты, белые носки и черные туфли. Из примет - спортивное телосложение, рост 180 сантиметров, волосы черные, глаза карие. На руке есть татуировка. Всех, кто знает, где может находиться Сергей, убедительно просят позвонить по телефону 112 или 8-914-549-49-20.

Тем, кто хочет и может присоединиться к поискам, сообщают, что сбор состоится сегодня, 20 августа, в 13:30 на въезде базы «Большевик». Среди требований к добровольцам: возраст старше 18 лет, наличие закрытой одежды для похода в лес, берцы, кепки и перчатки. При себе нужно иметь воду, спички и фонари. Более подробная информация у координатора Анастасии по телефону 8-914-549-49-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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