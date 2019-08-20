СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-20T05:50:51+03:00

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Спикер краевого парламента Сергей Луговской посетил легендарную семью Красноноговых – Евдокии Николаевны и Анатолия Александровича. Евдокия Николаевна отметила в этот день 90-летний юбилей. Семья, счастливо прожившая в браке 68 лет, стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Молоденькая учительница начальных классов Дуся и старший сержант Анатолий Красноногов познакомились в послевоенном 1949-м в сельском клубе Воздвиженского, что в Приморском крае, чувства вспыхнули сразу. Но пожениться молодые люди смогли только в 1951 году, когда ее Толя уже молодым лейтенантом вернулся после учебы в окружной зенитно-артиллерийский центр.

- Ох, и завидным женихом был Анатолий, - рассказывает Евдокия Николаевна. – Фронтовик, военный, красавец!

Да и молодая жена под стать – хозяйственная (голубцы, пельмени, холодец – всегда были ее фирменными блюдами), бойкая. До сих пор вспоминает, как однажды вместе с двумя подругами из женсовета прорвалась к генерал-полковнику Валентину Пеньковскому, чтобы попросить помощи в организации доставки детей в школу, которая была в 23-х километрах от части, и открытии магазина – торговая лавка в гарнизон приезжала тогда лишь раз в неделю. Генерал-полковник пообещал, что просьбы офицерских жен выполнит, и слово свое сдержал.

В Хабаровске Спикер краевого парламента Сергей Луговской побывал в гостях у семьи Красноноговых Фото: пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края

Семья Красноноговых, действительно, легендарная. У супругов на двоих 24 медали и орден Трудового красного знамени, которым Анатолий Александрович был награжден в 1975 году. А самыми значимыми считают медаль «За боевые заслуги», которую молодой сержант Анатолий Красноногов получил в 1944 году за подготовку кадров для советских войск, и личную благодарность Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза, датированную августом победного 45-го. А Евдокии Николаевне особенно памятна медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Анатолий Александрович известен многим как заместитель руководителя штаба гражданской обороны Хабаровского края. А Евдокию Николаевну многие хабаровчане помнят по магазину «Книжный мир», где она трудилась перед выходом на пенсию.

У супругов двое детей – дочь и сын, внуки, правнуки. Сейчас, конечно, Красноноговы на заслуженном отдыхе, занимаются садоводством. В традициях семьи есть правило – отмечать праздники, в том числе и дачные, которые с юмором называют «Праздник первого огурца», «На старт, внимание, помидор!», «На закатку, становись!». Семейные ценности Красноноговых: мир, труд, жизнь. «Мир сберегли, честно трудились на благо Отечества», - вот так в нескольких словах рассказывают они о своей уникальной семье. А Анатолий Александрович добавляет: «Это все благодаря ей, моей Евдокии: и моя профессиональная карьера состоялась, и в семье лад». Евдокия Николаевна и не возражает, только как и 70 лет назад с любовью смотрит на своего суженого.

В Хабаровске Спикер краевого парламента Сергей Луговской побывал в гостях у семьи Красноноговых Фото: пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края

Председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской от всей души пожелал супругам Красноноговым здоровья и долгих лет и даже «напросился» на празднование коронной, 75-летней свадьбы Красноноговых. Супруги улыбнулись и дружно пообещали выполнить все добрые пожелания спикера.

ИСТОЧНИК KP.RU