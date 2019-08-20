Обильные дожди в Хабаровском крае размыли часть дорог

СЕГОДНЯ 05:02 2019-08-20T05:07:00+03:00

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В Хабаровском крае после циклона остались огромные лужи и размытые дороги. Движение по разрушенным трассам временно приостановили, ликвидацией последствий занимаются дорожные службы.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, проблемы с проездом автотранспорта возникли сразу в нескольких районах. Так, в районе имени Лазо повреждены дороги регионального значения от села Черняево до села Аргунское. Автобусное движение здесь не осуществляется. На подъездной дороге к селу Невельское подтоплен участок протяженностью 150 метров, а близ села Новосоветское - три участка на четвертом, седьмом и 10 километрах. Размыта трасса и на подъезде к селу Васильевка в районе 14 километра, и на втором километре автодороги, ведущей к селу Пушкино Бикинского района.

Отметим также, что в районе села Кукан вода буквально перелилась через дорогу. Пострадали от воды и отдельные участки на подъездной дороге к поселку Догордон, однако здесь машины пока еще могут проехать.

Среди поврежденных участки автодороги «село имени Полины Осипенко – село Бриакан - поселок Березовый». Здесь уже ликвидировали последствия наводнения. На контроле состояние автодороги, ведущей к селу Петропавловка Хабаровского района. Здесь есть угроза выхода воды на проезжую часть. Следят за ситуацией и на трассе «Комсомольск-на-Амуре - поселок Березовый - поселок Амгунь - поселок Могды - поселок Чегдомын».

ИСТОЧНИК KP.RU