2019-08-20T05:29:56+03:00
Общество

Торговцы в Хабаровском крае продолжают неправильно продавать молочку

Молочная и молокосодержащая продукция по-прежнему вместе лежат на одной полке
Александр ШТААЛЬ
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Торговцы в Хабаровском крае продолжают неправильно торговать молочкойТорговцы в Хабаровском крае продолжают неправильно торговать молочкойФото: Влад КОМЯКОВ
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В Хабаровском крае проводят проверки исполнения новых требований по продаже молочки. Согласно нововведению в магазинах обязаны выкладывать молочный товар отдельно от молокосодержащего. Однако местные торговцы не торопятся работать по правилам.

- Так, по данным на 18 августа 2019 года, в регионе проверили более 80 объектов торговли. В 65 магазинах обнаружили нарушения требований к размещению молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов. При этом среди недочетов отсутствие информационной надписи и выкладка продукции без визуального ее отделения от иных пищевых продуктов, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В отношении нарушителей составили административные протоколы, а к провинившимся применили меры административного воздействия. Проверки в регионе продолжаются. Это необходимая мера, к которой прибегают с целью соблюдения прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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