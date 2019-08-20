В ЕАО плавучий остров перекрыл выход из шлюза Николаевской дамбы

СЕГОДНЯ 05:46 2019-08-20T07:09:56+03:00

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В Еврейской автономии продолжается борьба с водной стихией за сушу. На реке Тунгуска и возле шлюза дамбы, которая защищает поселок от воды, спасатели выставили два поста наблюдения. Дамбу укрепили на протяжении 200 метров.

- Вчера, 19 августа, выход из шлюза перекрыл плавучий остров. На такой шаг пошли, чтобы не допустить стихию в поселок Николаевка. Спасатели с помощью якоря зацепили плавучий остров, оттянули его на нужное расстояние. Сейчас в районе шлюза постоянно дежурят спасатели, которые также расчищают его от нанесенного водой мусора и травы, - прокомментировали в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО».

Отметим также, что в Хабаровском крае в селе Лермонтовка на сегодняшний день вода ушла из всех домов, пока остались подтопленными 93 подворья. Продолжается патрулирование акватории в районе острова Кабельный в Хабаровске. В резерве находятся дополнительные силы ДВРПСО МЧС России, готовые для убытия в любой район и оказания помощи населению.

ИСТОЧНИК KP.RU