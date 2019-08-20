Хабаровчанин утром проснулся и заметил пропажу ноутбука и телефона

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-20T07:09:07+03:00

Накануне он устроил пирушку, во время которой благополучно и упал в объятия Морфея

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Хабаровчанин решил устроить небольшое застолье, позвал друзей, естественно, без спиртного не обошлось. Пока приятели гуляли, сам хозяин квартиры уснул. Утром после пробуждения горожанин увидел, что из помещения пропали ноутбук и сотовый телефон.

- Потерпевший обратился в полицию, написал заявление, оценив причиненный ущерб в 33 тысячи рублей. Оперативники провели расследование и вскоре пропавшие вещи нашлись у одного из его гостей. К слову, ранее 29-летний визитер уже был судим за кражи и грабежи, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый не успел сбыть технику. Имущество у него изъяли и вернули собственнику. Фигурант решил во всем сознаться и написать явку с повинной. В отношении него завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU