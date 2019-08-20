2019-08-20T07:08:19+03:00
Общество

Владельцы «дальневосточных гектаров» отчитываются в Хабаровском крае

Первыми декларации подали в Амурском районе
Ольга КИВА
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Владельцы «дальневосточных гектаров» отчитываются в Хабаровском краеВладельцы «дальневосточных гектаров» отчитываются в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае продолжается отчетная кампания по «дальневосточным гектарам». Первыми декларации подали землевладельцы из Амурского района. На сегодняшний день здесь пока не поступили документы от 92 получателей наделов. Тем, кто еще не отчитался, напоминают, что заполнить декларацию можно через личный кабинет федеральной информационной системы «Надальнийвосток.рф».

- Амурский район в 2016 году стал своего рода экспериментальной площадкой в крае, когда оформляли первые гектары. Жители региона брали участки под строительство жилых домов, сельское хозяйство, ЛПХ, туристическую и предпринимательскую деятельность, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Владельцам «дальневосточных гектаров» напоминают, что декларацию нужно предоставить не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора о бесплатном пользовании земли. В документе нужно указать ФИО, паспортные данные, кадастровый номер участка, вид разрешенного использования, разрешение, сведения об освоении земли. С 1 октября отчитываться начнут получатели земли в других районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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