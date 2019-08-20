СЕГОДНЯ 07:20 2019-08-20T08:02:13+03:00

Три пешехода оказались под колесами иномарок в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Один из водителей при этом был нетрезв

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В Хабаровске за минувшие сутки случилось три дорожных аварии, в которых пострадавшими оказались исключительно пешеходы. Так, на улице Ульяновской нетрезвый водитель на машине Nissan Expert выехал на обочину встречного направления. Во время маневра он наехал на пожилого мужчину. В аварии горожанин повредил кости таза. Водитель был нетрезв.

Как сообщил очевидец одного из происшествий, которое случилось на улице Кубяка, машина Toyota Allex сдавала назад и тоже наехала на пешехода. Женщина шла по ходу движения автомобиля. Позже врачи диагностировали у нее поверхностную травму на голове и закрытый перелом лодыжки.

Третье происшествие случилось на улице Краснореченской, где под колеса Nissan Avenir угодил еще один пожилой мужчина. Пешеход переходил дорогу, что называется, где попало. В результате аварии он травмировал бедро.

ИСТОЧНИК KP.RU