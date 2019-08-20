Из-за обычных больничных у компаний в Хабаровске начались проблемы

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-20T08:01:09+03:00

В организациях затянули сроки подачи документов, да еще и предоставили не весь комплект

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Два предприятия в Хабаровске оказались в зоне пристального внимания работников прокуратуры. Причина тому ошибки, которые работодатели допустили при оформлении листков нетрудоспособности.

- Так, сотрудники предприятий подали работодателям больничные, чтобы получить пособия по временной нетрудоспособности. В соответствии с требованиями закона организации обязаны направить в территориальный орган Фонда социального страхования электронные реестры для назначения выплаты. Однако документы в компаниях предоставили не в полном объеме. Из-за этого из Фонда направили страхователям соответствующие извещения, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что в организациях нарушили пятидневный срок предоставления недостающих документов, необходимых для назначения пособий по листкам нетрудоспособности. Это и было нарушением права работников на своевременное получение страхового обеспечения. За такой проступок руководству организаций внесли представления. Требования этих документов уже выполнены. Также одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU