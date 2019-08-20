Из-за обычных больничных у компаний в Хабаровске начались проблемы
Два предприятия в Хабаровске оказались в зоне пристального внимания работников прокуратуры. Причина тому ошибки, которые работодатели допустили при оформлении листков нетрудоспособности.
- Так, сотрудники предприятий подали работодателям больничные, чтобы получить пособия по временной нетрудоспособности. В соответствии с требованиями закона организации обязаны направить в территориальный орган Фонда социального страхования электронные реестры для назначения выплаты. Однако документы в компаниях предоставили не в полном объеме. Из-за этого из Фонда направили страхователям соответствующие извещения, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Во время проверки выяснилось, что в организациях нарушили пятидневный срок предоставления недостающих документов, необходимых для назначения пособий по листкам нетрудоспособности. Это и было нарушением права работников на своевременное получение страхового обеспечения. За такой проступок руководству организаций внесли представления. Требования этих документов уже выполнены. Также одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU