Осужденный в Еврейской автономии вынудил посадить себя в тюрьму

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-20T08:47:42+03:00

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Житель села Дежнево в Еврейской автономии получил условный срок, но остался недоволен частично ограниченной свободой. Такой вывод остается сделать, если обратить внимание на его поведение. Так, сельчанину нужно было в обязательном порядке отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции в течение трех с половиной лет, так как срок у него был условный. Однако осужденный напрочь забыл про этот нюанс и умудрялся периодически нарушать закон.

- В итоге фигуранта сначала предупредили, что ему могут заменить условное наказание на реальное лишение свободы. Потом правоохранители перешли от слов к делу. Прошло еще одно судебное заседание, итогом которого стало решение о лишении свободы. В итоге за хранение наркотиков фигурант отсидит назначенные ему три с половиной года, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU