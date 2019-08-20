2019-08-20T09:36:26+03:00
Общество

В Хабаровском крае больше всего аварий на железнодорожных переездах

Правда, количество происшествий в целом сократилось в два раза
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае больше всего аварий на железнодорожных переездахВ Хабаровском крае больше всего аварий на железнодорожных переездахФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Хабаровском крае с начала 2019 года случилось три аварии на железнодорожном переезде. Для сравнения - в Приморском крае и Сахалинской области зарегистрировали только по одному инциденту. Такую статистику с начала 2019 года предоставили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Отметим также, что в целом количество происшествий на железнодорожных переездах сократилось в два раза. Так, за семь месяцев 2018 года случилось 10 инцидентов, за аналогичный период этого года только пять. Это итог принимаемых в целях безопасности мер. Изначально задача стояла полностью исключить происшествия, но этого пока добиться не удалось.

К слову, в авариях на железнодорожных переездах в этом году травмировались три человека, один из них погиб. Все происшествия произошли по причине грубого нарушения водителями правил дорожного движения. Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, в частности на железнодорожных переездах. Помните, маленькая ошибка может обернуться большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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