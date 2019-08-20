Пенсионер в Биробиджане наблюдал за ворами, тащившими его же телевизор

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-20T09:56:50+03:00

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Нарушители закона в Биробиджане теряют бдительность и попадаются на месте преступления. Так, накануне автовладелец наблюдал, как неизвестный пытался похитить его авто. Мужчина вызвал правоохранителей, которые успели вовремя подъехать и задержать невезучего автоугонщика на месте преступления. На этот раз за ворами в собственной квартире следил пенсионер.

- Мужчина заметил, как злоумышленник и его сообщник пытались похитить телевизор через форточку. Он вызвал полицейских к дому на улице Набережной, а через некоторое время наблюдал и сам момент задержания, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Позже выяснилось, что в квартиру пенсионера влезли двое мужчин. Один из них уже бывал в помещении раньше. Сначала злоумышленники выпивали, а потом под действием зеленого змия полезли в чужое жилье. Сами фигуранты признались в содеянном. В отношении них уже возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU