В ресторане Биробиджана завлекали клиентов странными рекламными буклетами

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-20T14:02:07+03:00

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Один из ресторанов в Биробиджане использовал рекламные буклеты, чтобы привлечь клиентов. Однако в обычной и даже привычной процедуре местные антимонопольщики нашли серьезные недочеты.

- Так, в листовке были перечислены услуги заведения по организации банкетов, свадеб, юбилеев и корпоративов, а также по доставке блюд на дом. В ресторане еще предлагали шведский стол с 11 до 15 часов и блюда китайской кухни. Для связи с поставщиком услуги указали телефон, - прокомментировали в пресс-службе УФАС по ЕАО.

В нарушение закона «О рекламе» на буклете не указали данные о продавце: наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица. Кроме того, нужно было указать фамилию, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Но ничего этого не было на «раздатке», а значит реклама была ненадлежащего качества. Поэтому распространителям указали на нарушение и потребовали его устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU