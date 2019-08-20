2019-08-20T13:58:36+03:00
Происшествия

Добровольцы включились в работу по защите Комсомольска от наводнения

Сорок волонтеров наполняли мешки песком
Александр ШТААЛЬ
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Добровольцы включились в работу по защите Комсомольска от наводненияДобровольцы включились в работу по защите Комсомольска от наводненияФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре продолжаются работы по защите города от наводнения. В этот процесс уже включились добровольцы. Одним из первых заданий, которое им поручили, было наполнение мешков песком. Трудились около 40 волонтеров в Ленинском округе.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в списках на сегодняшний день значатся порядка 150 горожан. Напомним, что во время наводнения в 2013 году в борьбе со стихией также помогали добровольцы. Тогда люди помогали разгружать гуманитарную помощь, оборудовать пункты временного размещения, поддерживали граждан, попавших в зоны подтопления. Также волонтеры распространяли информационные бюллетени, засыпали мешки песком для укрепления дамб.

Помощь волонтеров по-прежнему нужна. К тем, кто может и хочет помочь в защите города от наводнения, обращаются с просьбой не оставаться в стороне. Заявки от горожан принимают на электронную почту molodkms2011@mail.ru. В сообщении нужно указать фамилию, имя и отчество, а также номер телефона. Также сообщить о себе можно по телефону 52-29-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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