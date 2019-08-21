Уровень Амура в Хабаровске 21 августа 2019: вода превысила критическую отметку

СЕГОДНЯ 02:16 2019-08-21T02:16:20+03:00

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Уровень Амура в Хабаровске сегодня, 21 августа, составил 601 сантиметр. Такие данные предоставили в Дальневосточном УГМС по состоянию на шесть часов утра. Напомним, опасным явление считается после достижения того, как вода достигла отметки в 600 сантиметров.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на сегодняшний выше отметки неблагоприятного явления поднялся Амур в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском районах. Также «подросли» реки Бикин, Уссури в Бикинском, Вяземском районах, реки Уссури и Кия в районе имени Лазо. Отметим также, что интенсивные подъемы уровней воды наблюдаются в верхнем течении рек Тырма, Урми, Амгунь, Нимелен. В среднем вода прибывает на 50-123 см/сутки.

Напомним, гребень паводка проходит в районе имени Лазо на реке Хор. Так, поселка Хор зафиксировали уровень на отметке 739-760 сантиметров. При этом неблагоприятным явление считается на отметке 780 сантиметров. Такая обстановка может сохраниться в ближайшие два дня. На реке Кия у села Марусино гребень паводка прошел 19 августа с уровнем воды 424 см, сейчас наблюдается спад.

ИСТОЧНИК KP.RU