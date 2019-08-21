2019-08-21T04:30:45+03:00
Общество

В ЕАО возобновили грузовое движение через «Амурзет»

Ограничения сняли 20 августа
Ольга КИВА
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В ЕАО возобновили грузовое движение через «Амурзет»В ЕАО возобновили грузовое движение через «Амурзет»Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Еврейской автономии 20 августа возобновили международное грузовое движение через пункт пропуска «Амурзет». Ранее запрет ввели в связи с неблагополучной гидрологической ситуацией, в том числе и на сопредельной территории. Отметим, что с 14 августа через указанный пункт начали пропускать пассажиров.

Как отметили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, сейчас пункт пропуска «Амурзет», расположенный в Октябрьском районе, работает с понедельника по субботу с 9:30 до 18:00, воскресенье - выходной.

Напомним, со 2 августа в ЕАО также не работает пункт пропуска «Нижнеленинское». Отметим, что в Хабаровске перестали курсировать международные речные теплоходы сообщением «Хабаровск-Фуюань». Это необходимая мера безопасности, к которой прибегли, когда вода поднялась выше отметки в 520 сантиметров. Так, 9 августа теплоходы работали только на возвращение туристов домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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