СЕГОДНЯ 05:10 2019-08-21T06:19:11+03:00

Уровень Амура в Комсомольске 21 августа 2019: утром вода была на отметке в 553 сантиметра Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

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В Комсомольске уровень Амура утром 21 августа составил 553 сантиметра. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. Гидрологи прогнозируют, что река еще поднимется, ожидаемая тенденция – 23 сантиметра.

Как отметили в городской администрации, вода уже преодолела уровень неблагоприятного явления на отметке в 450 сантиметров. Опасным явление будет считаться, если вода доберется до 650 сантиметров.

Отметим, что в краевой столице Амур уже превысил критическую отметку. По данным на шесть часов утра 21 августа река была на уровне 601 сантиметра. Опасным явление считается при достижении предела в 600 сантиметров. Напомним, гребень паводка проходит в районе имени Лазо на реке Хор. На реке Кия у села Марусино гребень паводка прошел 19 августа с уровнем воды 424 сантиметра, сейчас наблюдается спад.

ИСТОЧНИК KP.RU