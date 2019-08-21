2019-08-21T06:19:11+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Комсомольске 21 августа 2019: утром вода была на отметке в 553 сантиметра

Гидрологи прогнозируют, что река еще поднимется
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Уровень Амура в Комсомольске 21 августа 2019: утром вода была на отметке в 553 сантиметраУровень Амура в Комсомольске 21 августа 2019: утром вода была на отметке в 553 сантиметраФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске уровень Амура утром 21 августа составил 553 сантиметра. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. Гидрологи прогнозируют, что река еще поднимется, ожидаемая тенденция – 23 сантиметра.

Как отметили в городской администрации, вода уже преодолела уровень неблагоприятного явления на отметке в 450 сантиметров. Опасным явление будет считаться, если вода доберется до 650 сантиметров.

Отметим, что в краевой столице Амур уже превысил критическую отметку. По данным на шесть часов утра 21 августа река была на уровне 601 сантиметра. Опасным явление считается при достижении предела в 600 сантиметров. Напомним, гребень паводка проходит в районе имени Лазо на реке Хор. На реке Кия у села Марусино гребень паводка прошел 19 августа с уровнем воды 424 сантиметра, сейчас наблюдается спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Налоговый должник в ЕАО научился прятать деньги от государства
В Комсомольске гребень паводка пройдет с 31 августа по 2 сентября
В Хабаровском крае возродят автоспорт
Тысячу военных подняли по тревоге в ЕАО на бой с условным врагом
Хабаровский край уже полвека дружит с префектурой Хёго
Циклон из Монголии повлияет на паводковую ситуацию в Хабаровском крае
Коммунальщики в Бикине получили нагоняй за отсутствующую горячую воду
Видный московский режиссер отправится в колонии Хабаровского края
Хабаровчане заплатили за турпутевки, на самом деле купив воздух
Над пешеходами в Хабаровском крае поставили уникальный эксперимент
Пилотное «Экосело» в Хабаровском крае поможет привить полезные привычки
В ЕАО возобновили грузовое движение через «Амурзет»
Жильцов многоквартирника в Хабаровске перепугал дым в подъезде
Идея с «Лифта» поможет обустроить сквер на Красной Речке в Хабаровске
Германия нацелилась на туризм в Хабаровске
Уровень Амура в Хабаровске 21 августа 2019: вода превысила критическую отметку
Машины выдали с головой должников-уклонистов в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 21 августа 2019 года: до +22, дождь
Добровольцы включились в работу по защите Комсомольска от наводнения
В Хабаровском крае отметят 100 дней после открытия бассейна в Чегдомыне
Подростки в Хабаровске освоят флорбол на мастер-классе
В ресторане Биробиджана завлекали клиентов странными рекламными буклетами
Пенсионер в Биробиджане наблюдал за ворами, тащившими его же телевизор
В Хабаровском крае больше всего аварий на железнодорожных переездах
Осужденный в Еврейской автономии вынудил посадить себя в тюрьму