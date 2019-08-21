2019-08-21T08:13:24+03:00
Общество

Циклон из Монголии повлияет на паводковую ситуацию в Хабаровском крае

В основном непогода будет хозяйничать на юге региона
Ольга КИВА
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Циклон из Монголии повлияет на паводковую ситуацию в Хабаровском краеЦиклон из Монголии повлияет на паводковую ситуацию в Хабаровском краеФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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В Хабаровский край придет очередной циклон. На этот раз стихия пожалует со стороны Монголии и будет хозяйничать на юге региона. По прогнозам синоптиков, сильные дожди ожидаются в период с 21 по 23 августа.

Как сообщили в Дальневосточном УГМС, в первую очередь стихия обрушится на Бикинский, имени Лазо и Вяземский районы. Потом фронтальные разделы от циклона окажут влияние и на другие территории, а именно на Хабаровский район и частично на юг Верхнебуреинского района. Местные власти уже оповестили о сделанных прогнозах.

Ожидаемая непогода повлияет на гидрологическую ситуацию. Так, из-за обильных осадков вырастут уровни воды в малых реках Подхоренок у поселка Дормидонтовка, Кия у поселка Переяславка, а также на реках Урми, Кур и Тунгуска. Превышение на последних трех реках может быть чревато подтоплениями сенокосов, пастбищ, дорог местного значения, опор ЛЭП, посевов, огородов, населенных пунктов, расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами.

Жителей южных территорий убедительно просят сохранять бдительность и принять меры безопасности. Пожалуйста, будьте предельно внимательны на дорогах, не ходите в лес и на рыбалку. При возникновении признаков паводка либо другой угрозы звоните по телефону единого номера вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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