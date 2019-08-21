Хабаровский край уже полвека дружит с префектурой Хёго

СЕГОДНЯ 07:21 2019-08-21T08:12:18+03:00

За это время появился довольно внушительный список хороших совместных дел

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Хабаровский край и префектура Хёго 50 лет работают над совместными проектами. Это довольно большой срок, по итогу которого нужно подвести итоги и заодно обсудить планы на будущее. Именно этим и занимались представители краевых властей и делегаты из Страны восходящего солнца.

- На встрече в доме официальных приемов правительства края представители сторон подписали совместное заявление по случаю 50-летия установления дружественных связей. Еще одним значимым документом стал меморандум о намерениях по сотрудничеству в области медицины между Детской краевой клинической больницей имени Пиотровича и клинической детской больницей префектуры Хёго, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что представители из префектуры Хёго последние 20 лет активно работали с учеными из Хабаровского края в области сохранения дальневосточного аиста. Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», во время последней встречи иностранным коллегам презентовали стратегию сохранения дальневосточного аиста в России. Оживление японских делегатов вызвали исторические фото возвращения первых возрожденных аистов в дикую природу Японии.

Напомним, гости из Японии намерены развивать отношения как в экологическом направлении, так и в сфере образования, медицины и бизнеса. Также они готовы обмениваться опытом в области предотвращения стихийных бедствий.

ИСТОЧНИК KP.RU