2019-08-21T07:48:51+03:00
Политика

Тысячу военных подняли по тревоге в ЕАО на бой с условным врагом

Бойцам предстояло развернуть полевой лагерь и отбить атаки противника
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Тысячу военных подняли по тревоге в ЕАО на бой с условным врагомТысячу военных подняли по тревоге в ЕАО на бой с условным врагомФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии одну тысячу бойцов подняли по тревоге в рамках учений. Военнослужащим из мотострелкового соединения предстояло выдвинуться на полигон «Биджан», где позже они развернули полевой лагерь. Следующей задачей было оборудование позиций для ведения маневренной обороны и организация системы управления и связи.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, участники тренировки должны были отразить атаку противника, силы которого явно превосходили. В учениях задействовали реактивные системы залпового огня «Град», а также боевые машины пехоты, танки и минометные комплексы «Сани».

Отметим, что особое внимание военные уделили особенностям современных вооруженных конфликтов. В связи с этим отработают меры противодействия беспилотной авиации условного противника с помощью современного комплекса «Борисоглебск-2», поступившего на вооружение в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Налоговый должник в ЕАО научился прятать деньги от государства
В Комсомольске гребень паводка пройдет с 31 августа по 2 сентября
В Хабаровском крае возродят автоспорт
Хабаровский край уже полвека дружит с префектурой Хёго
Циклон из Монголии повлияет на паводковую ситуацию в Хабаровском крае
Коммунальщики в Бикине получили нагоняй за отсутствующую горячую воду
Видный московский режиссер отправится в колонии Хабаровского края
Хабаровчане заплатили за турпутевки, на самом деле купив воздух
Уровень Амура в Комсомольске 21 августа 2019: утром вода была на отметке в 553 сантиметра
Над пешеходами в Хабаровском крае поставили уникальный эксперимент
Пилотное «Экосело» в Хабаровском крае поможет привить полезные привычки
В ЕАО возобновили грузовое движение через «Амурзет»
Жильцов многоквартирника в Хабаровске перепугал дым в подъезде
Идея с «Лифта» поможет обустроить сквер на Красной Речке в Хабаровске
Германия нацелилась на туризм в Хабаровске
Уровень Амура в Хабаровске 21 августа 2019: вода превысила критическую отметку
Машины выдали с головой должников-уклонистов в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 21 августа 2019 года: до +22, дождь
Добровольцы включились в работу по защите Комсомольска от наводнения
В Хабаровском крае отметят 100 дней после открытия бассейна в Чегдомыне
Подростки в Хабаровске освоят флорбол на мастер-классе
В ресторане Биробиджана завлекали клиентов странными рекламными буклетами
Пенсионер в Биробиджане наблюдал за ворами, тащившими его же телевизор
В Хабаровском крае больше всего аварий на железнодорожных переездах
Осужденный в Еврейской автономии вынудил посадить себя в тюрьму