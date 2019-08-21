СЕГОДНЯ 07:48 2019-08-21T07:48:51+03:00

Тысячу военных подняли по тревоге в ЕАО на бой с условным врагом Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

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В Еврейской автономии одну тысячу бойцов подняли по тревоге в рамках учений. Военнослужащим из мотострелкового соединения предстояло выдвинуться на полигон «Биджан», где позже они развернули полевой лагерь. Следующей задачей было оборудование позиций для ведения маневренной обороны и организация системы управления и связи.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, участники тренировки должны были отразить атаку противника, силы которого явно превосходили. В учениях задействовали реактивные системы залпового огня «Град», а также боевые машины пехоты, танки и минометные комплексы «Сани».

Отметим, что особое внимание военные уделили особенностям современных вооруженных конфликтов. В связи с этим отработают меры противодействия беспилотной авиации условного противника с помощью современного комплекса «Борисоглебск-2», поступившего на вооружение в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU