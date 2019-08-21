2019-08-21T08:31:03+03:00
Происшествия

В Комсомольске гребень паводка пройдет с 31 августа по 2 сентября

Новый прогноз накануне озвучили гидрологи
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске гребень паводка пройдет с 31 августа по 2 сентябряВ Комсомольске гребень паводка пройдет с 31 августа по 2 сентябряФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре гребень паводка пройдет с 31 августа по 2 сентября. Новый прогноз накануне озвучили гидрологи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в указанный период уровень воды может подняться до отметок в пределах 700-750 сантиметров. Сегодня утром, 21 августа, вода была на отметке 553 сантиметра, что на 103 сантиметра больше отметки неблагоприятного явления. Напомним, опасным явление будет считаться, когда Амур доберется до отметки в 650 сантиметров.

К слову, в краевой столице Амур уже преодолел критическую отметку. По данным на шесть часов утра 21 августа, вода была на уровне 601 сантиметр, что на один сантиметр больше уровня опасного явления. Гребень паводка сейчас проходит в районе имени Лазо на реке Хор. На реке Кия у села Марусино гребень паводка прошел 19 августа с уровнем воды 424 сантиметра, сейчас наблюдается спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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