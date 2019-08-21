Налоговый должник в ЕАО научился прятать деньги от государства

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-21T08:50:19+03:00

Правда, его секрет вскоре узнали те, от кого он скрывал доходы

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В Еврейской автономии руководитель коммерческой фирмы из бизнесмена превратился в фигуранта уголовного дела. А все потому что он упорно не хотел платить налоги, попал в категорию должников, а потом и вовсе прибег к незаконному способу спрятать деньги подальше от глаз представителей закона.

- Так, с марта по сентябрь 2018 года в компании, специализирующейся на изготовлении древесины, прекратили расчеты с контрагентами через счет организации. Оплата происходила минуя этот ресурс. Ведь все деньги, которые получала фирма, сразу списывались бы со счета в пользу погашения налоговой задолженности, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуре.

За счет используемой схемы должникам удалось скрыть от уплаты недоимки по налогам и сборам больше 3,4 миллионов рублей. В отношении нарушителей уже возбудили и расследуют уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU