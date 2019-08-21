2019-08-21T10:29:43+03:00
Происшествия

Под водой в Хабаровском крае оказались почти 17 гектаров угодий

Аграриям пообещали помочь с документами на компенсацию ущерба
Александр ШТААЛЬ
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Под водой в Хабаровском крае оказались почти 17 гектаров угодийПод водой в Хабаровском крае оказались почти 17 гектаров угодийФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае оценили последствия наводнения. Так, на сегодняшний день под водой оказались 16,6 гектаров земли - пашни, сенокосы, пастбища. Преимущественно от стихии пострадали аграрии в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском районах. В ближайшее время специалисты оценят причиненный ущерб и помогут аграриям подготовить документы на выплаты компенсаций.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, на сегодняшний день уже обследовали 10,7 тысячи гектаров земли, что составляет 60 процентов от всех подтопленных угодий. Аграрии потеряли часть урожая, а также заявили об образовавшемся дефиците грубых и сочных кормов. В связи со вторым обстоятельством краевые власти подготовят обращение в адрес федерального минсельхоза о выделении зерна из инвентаризационного фонда и введении льготного тарифа на доставку кормов из других субъектов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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