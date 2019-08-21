2019-08-21T09:51:39+03:00
Общество

Пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае закрыт из-за паводка

Также не работает пункт пропуска «Нижнеленинское» в ЕАО
Ольга КИВА
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Пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае закрыт из-за паводкаПункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае закрыт из-за паводкаФото: Правительство Хабаровского края
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В Бикинском районе приостановили работу международного пункта пропуска «Покровка». Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, это вынужденная мера в связи с подъемом уровня воды в реке Уссури. Из-за паводка возникла угроза подтопления территории, значит оказание услуги не может быть полностью безопасным.

Ранее сообщалось, что со второго августа приостановили пассажирское и грузовое движение в пункте пропуска «Нижнеленинское» в Еврейской автономии. Также не работал пункт пропуска «Амурзет», где ограничения сняли 14 августа для пассажирских перевозок, 20 августа – для грузовых.

Напомним, с 10 августа не курсируют речные теплоходы сообщением «Хабаровск-Фуюань». Рейсы возобновят, когда вода опустится до уровня 520 сантиметров. По последним данным, Амур достиг отметки в 602 сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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