В Хабаровском крае возродят автоспорт

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-21T08:23:13+03:00

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Хабаровский край находится в аутсайдерах в отношении площадей, где можно заниматься автоспортом. В Приморском крае три картодрома, в Амурской области – один, а в Хабаровском крае – ни одного.

Клубы технических видов спорта в большинстве своем носят дворовый характер, держатся на энтузиастах и родителях увлеченных детей. Детские муниципальные клубы можно пересчитать по пальцам: в Хабаровском микрорайоне «Поселок Горького», в ТОГУ, селе Некрасовке и Комсомольске-на-Амуре.

Вопросу сохранения и развития технических видов спорта было посвящено совещание у председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергея Луговского. Спикер обсудил проблему с представителями спортивных федераций, министерств образования и науки, спорта края. Участие в совещании приняли депутаты Елена Ларионова, Сергей Сокуренко и Сергей Ромашков, а также председатель краевой Молодежной общественной палаты Евгений Солоненко.

В Хабаровском крае возродят автоспортФото: Законодательная дума Хабаровского края

- Уже 12 лет на частные деньги строится гоночная трасса в Хабаровском районе. Государственные средства в технические виды спорта не вкладываются, а мероприятия очень затратные, – поделился Владимир Осиевский, председатель федерации автомобильного спорта Хабаровского края. – На протяжении 45 лет мы проводили соревнования на Хехцире, в Некрасовке, а потом пришел документ, что возле Хабаровска все территории относятся к особо охраняемым, и ездить там нельзя. В других регионах эти дороги «выводят» из заказников и заповедников.

Участники совещания предложили возродить советскую практику и ввести в школьную программу занятия автомоделированием и автоспортом. Представитель краевого минобрнауки объяснила, что сегодня это невозможно из-за жестких требований и стандартов, но в рамках допобразования учить автомоделированию можно при условии, что деятельность будет лицензирована, то есть механизмы решения вопроса есть. А вот непосредственно картингу, автоспорту могут обучать профессиональные тренеры и инструкторы, и относится это к ведению спортивных школ.

Сергей Луговской пообещал всестороннюю поддержку со стороны краевого парламента в решении проблемы.

В Хабаровском крае возродят автоспортФото: Законодательная дума Хабаровского края

- Хабаровский край славился раньше и спортсменами, и достижениями. В настоящее время это держится, в основном, на энтузиазме общественников и тех людей, кто с удовольствием занимается. Но инициатива должна быть поддержана, – отметил спикер краевого парламента Сергей Луговской. – Наша общая задача сегодня – не только сохранить, но и развивать технические виды спорта, вовлекать в них детей и растить спортсменов. И делать это необходимо совместными усилиями. Мы бы хотели найти механизмы, способы поддержки технических видов спорта, в том числе и через бюджет края, через различные программы.

На совещании прозвучало много вопросов и предложений, которые внесены в протокол и будут прорабатываться. Некоторые из них, возможно, уже в скором времени найдут свое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU