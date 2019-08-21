О повышенных пенсиях в Хабаровском крае расскажут на «горячей линии»

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-21T10:21:43+03:00

О повышенных пенсиях в Хабаровском крае расскажут по «горячей линии» Фото: Анастасия ОСИПОВА

Выплаты в увеличенном размере начнутся с августа 2018 года

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В Хабаровском крае организуют телефонную «горячую линию» насчет повышенной страховой пенсии. Выплаты начнутся в августе для пенсионеров, работавших в 2018 году. Увеличение сумм обусловлено перерасчетом, проведенным в Пенсионном фонде России.

Как сообщили в краевом министерстве социальной защиты населения, «горячая линия» состоится в пятницу 23 августа с 9:00 до 17:00. На вопросы будут отвечать специалисты органов ПФР края.

Если вы живете в Хабаровске и Хабаровском районе, пожалуйста, для получения консультации обратитесь по телефонам 469-000 и 469-121. Жителей других населенных пунктов просят связаться по телефонам «горячей линии» территориальных органов ПФР края, опубликованным на сайте ПФР в разделе «Контакты региона». Более подробную информацию можно получить по телефону отделения ПФР по Хабаровскому краю (4212) 46-01-46.

ИСТОЧНИК KP.RU