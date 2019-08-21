Новое покрытие для футбольного поля получил Хабаровский край

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-21T11:03:17+03:00

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В Хабаровский край доставили первую партию специализированного спортивного оборудования для школы Олимпийского резерва и Краевого центра развития хоккея «Амур». Так, для подготовки юных хоккеистов в «Платинум Арене» и спорткомплексе «Амур» установят тренажеры. Вскоре в регион привезут тренажеры для имитации скольжения и отработки броска. Также Центр развития хоккея получит ледозаливочную машину, станок для заточки коньков, хоккейные ворота.

Как отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта, в регион еще привезли новое искусственное футбольное поле. Его установят в детско-юношеской школе Олимпийского резерва. Когда работы закончат, играть в футбол на новом поле смогут не только воспитанники спортивной школы, но и все желающие.

Отметим, что в крае собираются смонтировать открытые площадки ГТО в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском и Солнечном районах. В планах закончить реконструкцию спорткомплекса «Авангард» в Хабаровске и стадиона в селе Некрасовка Хабаровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU