2019-08-21T11:34:23+03:00
Общество

В Комсомольске на улице Охотской временно закроют проезд

Ограничение вступит в силу вечером 22 августа
Ольга КИВА
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В Комсомольске на улице Охотской временно закроют проездВ Комсомольске на улице Охотской временно закроют проездФото: Олег УКЛАДОВ
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В Комсомольске-на-Амуре 22 августа планируют временно закрыть движение на улице Охотской. Это вынужденная мера, к которой прибегли в связи с ремонтными работами. На данном участке бригады будут устранять возникшую аварийную ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение начнет действовать завтра вечером в 22:00 и продлится до шести часов утра следующего дня, 23 августа. Для проезда закроют определенный участок, а именно часть дороги от дома №7 до дома №5 по улице Охотской.

Жителям города приносят извинения за доставленные временные неудобства. Горожан убедительно просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Своевременные ремонтные работы помогут обеспечить качественное оказание коммунальной услуги и сведут к нулю вероятность возникновения аварийных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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