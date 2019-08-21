Про «дальневосточные гектары» в лесу Хабаровского края расскажут на «прямой линии»

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-21T12:07:36+03:00

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В Хабаровском крае продолжается оформление «дальневосточных гектаров» в бесплатное пользование из земель лесного фонда. Ранее сообщалось, что в регионе уже предоставили в пользование уже больше 520 гектаров таких «особенных» наделов. За время, что потенциальные владельцы участков обращаются за оформлением документов, возникает немало вопросов.

- Чтобы проконсультировать желающих получить гектар в лесу, решили организовать телефонную «прямую линию». Она состоится 23 августа с 09:00 до 13:00. Время указано местное. Специалисты готовы ответить на любые вопросы, связанные также с лесопользованием на территории региона и предоставления «дальневосточного гектара» на землях лесного фонда, - прокомментировали в краевом управлении лесами.

Желающим задать свои вопросы предлагают в указанный день позвонить по телефонам (4212) 40-27-07 и 40-27-11.

ИСТОЧНИК KP.RU