2019-08-22T01:29:43+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 22 августа 2019 года: до +19, дождь, временами сильный

Непогода обойдет стороной север региона
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 22 августа 2019 года: до +19, дождь, временами сильныйПогода в Хабаровске на 22 августа 2019 года: до +19, дождь, временами сильныйФото: Евгения ГУСЕВА
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Монгольский циклон к нам пришел. Он шел медленно, но по чёткому маршруту через Китай, Забайкалье, Бурятию, Амурскую область к Еврейской автономии, Хабаровскому краю и Приморью. В зоне влияния циклонического вихря и его фронтальных разделов оказалась огромная территория. И всё омыто или будет омыто дождями.

В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +18+20.

В Хабаровске дождь, временами сильный. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +17+19. Уровень Амура у краевого центра 600 сантиметров. В ближайшие два дня без существенных изменений, к 27-31 августа 630-680 сантиметров. Температура воды 18,8 градуса.

В Бикине дождь. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +14+16.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +18+20. Уровень Амура у города Юности 53 сантиметра.

В Чегдмыне небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +19+21.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18. Уровень реки в устье 141 см.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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