Непогода усложнила ремонт теплотрасс в Хабаровске

СЕГОДНЯ 01:35 2019-08-22T05:49:31+03:00

Сначала подрядчикам приходится откачивать воду и только после этого укладывать трубы

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В Хабаровске энергетикам пришлось активизироваться из-за непогоды. Обильные осадки заполняют траншеи, что значительно затрудняет рабочий процесс. Сначала рабочие откачивают воду и только после этого укладывают трубы. Чтобы выполнить работы в срок, подрядчикам пришлось перейти на двухсменный режим.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, ремонтные работы на теплотрассах сейчас идут во всех районах Хабаровска. Больше всего придется потрудиться на улице Ленина. Сейчас рабочий день у подрядчиков длится с восьми утра и до 10 часов вечера. Им предстоит привести в порядок около 10 километров инженерных коммуникаций.

К слову, потратить на ремонтную кампанию собираются более 500 миллионов рублей. Полностью завершить работы на трубопроводе планируют до конца сентября, после чего инженерные сети для бесперебойной подачи тепла встанут на опрессовку.

ИСТОЧНИК KP.RU