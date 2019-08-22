Уровень Амура в Хабаровске 22 августа 2019: вода на отметке в 602 сантиметра

СЕГОДНЯ 02:21 2019-08-22T05:48:40+03:00

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В Хабаровске уровень воды в шесть часов утра 22 августа был на отметке 602 сантиметра. По прогнозам гидрологов, в ближайшие два дня существенных изменений в гидрологической обстановке не ожидается. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, на сегодняшний день вода выше отметок неблагоприятного явления поднялась на реках Амур в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском районах, на реках Бикин и Уссури в Бикинском и Вяземском районах, а также на реках Уссури и Кия в районе имени Лазо. Пока гребень амурского паводка находится у Хабаровска.

Отметим также, что в трех районах края объявлено штормовое предупреждение. Так, в районе имени Лазо на реке Уссури у села Новосоветское вода может подняться до отметки опасного явления в период с 22-23 августа. Уровень воды в реке Амгунь у села Полины Осипенко может подняться до 850-880 сантиметров 22-25 августа из-за ожидаемого гребня паводка, а в реке Уда у села Удское – до 650-680 сантиметров 22-23 августа. Подтопление территории пройдет без угрозы хозяйственным объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU