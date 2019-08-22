2019-08-22T05:48:40+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 22 августа 2019: вода на отметке в 602 сантиметра

В течение двух суток существенных изменений в гидрологической обстановке не ожидается
Ольга КИВА
Поделиться:
Уровень Амура в Хабаровске 22 августа 2019: вода на отметке в 602 сантиметраУровень Амура в Хабаровске 22 августа 2019: вода на отметке в 602 сантиметраФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

В Хабаровске уровень воды в шесть часов утра 22 августа был на отметке 602 сантиметра. По прогнозам гидрологов, в ближайшие два дня существенных изменений в гидрологической обстановке не ожидается. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, на сегодняшний день вода выше отметок неблагоприятного явления поднялась на реках Амур в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском районах, на реках Бикин и Уссури в Бикинском и Вяземском районах, а также на реках Уссури и Кия в районе имени Лазо. Пока гребень амурского паводка находится у Хабаровска.

Отметим также, что в трех районах края объявлено штормовое предупреждение. Так, в районе имени Лазо на реке Уссури у села Новосоветское вода может подняться до отметки опасного явления в период с 22-23 августа. Уровень воды в реке Амгунь у села Полины Осипенко может подняться до 850-880 сантиметров 22-25 августа из-за ожидаемого гребня паводка, а в реке Уда у села Удское – до 650-680 сантиметров 22-23 августа. Подтопление территории пройдет без угрозы хозяйственным объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммерсантам на таможне в ЕАО не дали обмануть государство на миллионы рублей
Дачник до смерти доругался с охранником в Хабаровском крае
В омытом дождями Хабаровске срочно нужно латать дороги
Уровень Амура в Комсомольске 22 августа 2019: вода стремительно прибывает
Большегрузам запретили ездить по трассе «Советская Гавань-Ванино»
Пропавшего в районе пляжа Евгения Кряжева ищут в Хабаровске
Почти 800 подворий оказались под водой в Биробиджане
Непогода усложнила ремонт теплотрасс в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 22 августа 2019 года: до +19, дождь, временами сильный
Про «дальневосточные гектары» в лесу Хабаровского края расскажут на «прямой линии»
В Комсомольске на улице Охотской временно закроют проезд
Новое покрытие для футбольного поля получил Хабаровский край
О повышенных пенсиях в Хабаровском крае расскажут на «горячей линии»
Пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае закрыт из-за паводка
Под водой в Хабаровском крае оказались почти 17 гектаров угодий
Налоговый должник в ЕАО научился прятать деньги от государства
В Комсомольске гребень паводка пройдет с 31 августа по 2 сентября
В Хабаровском крае возродят автоспорт
Тысячу военных подняли по тревоге в ЕАО на бой с условным врагом
Хабаровский край уже полвека дружит с префектурой Хёго
Циклон из Монголии повлияет на паводковую ситуацию в Хабаровском крае