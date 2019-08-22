Почти 800 подворий оказались под водой в Биробиджане

СЕГОДНЯ 02:55 2019-08-22T05:47:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане под водой оказались 796 частных подворий, подтоплен 91 жилой дом. Такие данные предоставили в администрации города по итогам осмотра территорий специальной комиссией на 20 августа. На сегодняшний день в областной столице продолжает действовать режим «Чрезвычайная ситуация».

Отметим, что в Биробиджане уже начали составлять списки пострадавших от паводка. К слову, пока гидрологи не дают прогнозы, что гидрологическая обстановка может улучшиться. В городе продолжаются работы по откачке грунтовой и дождевой воды в поселках Партизанский-1 и 2, а также из ручья Безымянного.

Жители, оказавшиеся в зоне подтопления, пока отказываются от эвакуации. Свои дома решились покинуть только 14 человек, одного подтопленца доставили в больницу. Он инвалид и ему требуется специальный уход. Для пострадавших от паводка в пункте временного размещения организовали трехразовое полноценное питание, проводят вакцинацию.

Напомним, для местных жителей также организовали подвоз бутилированной воды. Заявки на питье принимают в единой дежурно-диспетчерской службе города по телефонам 2-22-85, 4-10-10, 89148184529 или «112». Жителей города убедительно просят ограничить потребление воды из кранов и колодцев, так как есть вероятность попадания в нее опасных для здоровья бактерий.

ИСТОЧНИК KP.RU