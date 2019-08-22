Пропавшего в районе пляжа Евгения Кряжева ищут в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:21 2019-08-22T03:21:42+03:00

В последний раз мужчину видели 28 июля этого года

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В Хабаровске ищут Евгения Олеговича Кряжева, пропавшего в районе центрального пляжа в Хабаровске. Предварительно известно, что мужчине 34 года, в последний раз его видели 28 июля 2019 года.

Как сообщили в ПСО «Амур-Поиск», из примет – худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, волосы темно- русые, глаза светло- карие. Из особых примет татуировка на правой ноге - от колена вдоль голени изображены китайские иероглифы.

Мужчина пропал в районе центрального пляжа в Хабаровске ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»

К жителям города обращаются с просьбой. Если вы знаете что-нибудь о местонахождении пропавшего, пожалуйста, сообщите об этом по телефону 8-909-870-02-03 или 8-909-857-63-00. Любая информация может оказаться весьма полезной в поисках мужчины. Не оставайтесь в стороне от чужой беды. Отметим также, что по указанным телефонам можно связаться и предложить свою помощь в поисковой операции.

ИСТОЧНИК KP.RU