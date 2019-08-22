2019-08-22T05:45:06+03:00
Общество

Большегрузам запретили ездить по трассе «Советская Гавань-Ванино»

Это вынужденная мера, к которой прибегли из соображений безопасности
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Большегрузам запретили ездить по трассе «Советская Гавань-Ванино»Большегрузам запретили ездить по трассе «Советская Гавань-Ванино»Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае ограничили проезд большегрузов по трассе «Советская Гавань-Ванино». Это вынужденная мера, к которой в регионе прибегли из соображений безопасности. Запрет распространяется на движение машин массой свыше 10 тонн. Исключение – транспорт, осуществляющий социально значимые перевозки.

- Распоряжение о введении ограничения подписал глава региона Сергей Фургал. На трассе уже установили необходимые информационные знаки, водителей предупреждают об ответственности. Если факты нарушения будут выявляться, то к водителям применят меры административного воздействия, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, ранее запрет на движение ввели на трассе к поселку Мухен в районе имени Лазо. Дорога пришла в негодность из-за лесовозов, которые ездили здесь, даже несмотря на дожди, чего делать не рекомендуется. На трассе также установили спецзнаки, предупреждающие водителей легковых и грузовых авто о запрете движения. Отметим также, что с 8 августа на участке дороги в Мухен с 31 по 57 километры уже развернули ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммерсантам на таможне в ЕАО не дали обмануть государство на миллионы рублей
Дачник до смерти доругался с охранником в Хабаровском крае
В омытом дождями Хабаровске срочно нужно латать дороги
Уровень Амура в Комсомольске 22 августа 2019: вода стремительно прибывает
Пропавшего в районе пляжа Евгения Кряжева ищут в Хабаровске
Почти 800 подворий оказались под водой в Биробиджане
Уровень Амура в Хабаровске 22 августа 2019: вода на отметке в 602 сантиметра
Непогода усложнила ремонт теплотрасс в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 22 августа 2019 года: до +19, дождь, временами сильный
Про «дальневосточные гектары» в лесу Хабаровского края расскажут на «прямой линии»
В Комсомольске на улице Охотской временно закроют проезд
Новое покрытие для футбольного поля получил Хабаровский край
О повышенных пенсиях в Хабаровском крае расскажут на «горячей линии»
Пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае закрыт из-за паводка
Под водой в Хабаровском крае оказались почти 17 гектаров угодий
Налоговый должник в ЕАО научился прятать деньги от государства
В Комсомольске гребень паводка пройдет с 31 августа по 2 сентября
В Хабаровском крае возродят автоспорт
Тысячу военных подняли по тревоге в ЕАО на бой с условным врагом
Хабаровский край уже полвека дружит с префектурой Хёго
Циклон из Монголии повлияет на паводковую ситуацию в Хабаровском крае