Большегрузам запретили ездить по трассе «Советская Гавань-Ванино»

СЕГОДНЯ 03:37 2019-08-22T05:45:06+03:00

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В Хабаровском крае ограничили проезд большегрузов по трассе «Советская Гавань-Ванино». Это вынужденная мера, к которой в регионе прибегли из соображений безопасности. Запрет распространяется на движение машин массой свыше 10 тонн. Исключение – транспорт, осуществляющий социально значимые перевозки.

- Распоряжение о введении ограничения подписал глава региона Сергей Фургал. На трассе уже установили необходимые информационные знаки, водителей предупреждают об ответственности. Если факты нарушения будут выявляться, то к водителям применят меры административного воздействия, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, ранее запрет на движение ввели на трассе к поселку Мухен в районе имени Лазо. Дорога пришла в негодность из-за лесовозов, которые ездили здесь, даже несмотря на дожди, чего делать не рекомендуется. На трассе также установили спецзнаки, предупреждающие водителей легковых и грузовых авто о запрете движения. Отметим также, что с 8 августа на участке дороги в Мухен с 31 по 57 километры уже развернули ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU